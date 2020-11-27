Hibrit eğitim modeli ne demek? Hibrit, yüz yüze ve uzaktan eğitim etkileri nelerdir?

Genellikle sanatta ve iş dünyasında görülen hibrit çözümler eğitimde giderek artan bir ilgi görüyor. Sınıfta, geleneksel ve yeni öğretim yöntemlerinin birleşimi ve "karma sınıf" olarak bilinen çevrimiçi öğrenme ve yüz yüze iletişimin birleşimi, geleceğin dersleri hakkında derin sorular ortaya çıkarır. Peki Hibrit eğitim nedir?



Hibrit eğitim, 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' şeklindedir. Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

Hibrit eğitim sistemi, son günlerde adının sıkça zikredilmesi dolayısıyla detayları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir araya gelmesiyle genel hatları oluşturulan hibrit eğitim, okuldaki kapasitenin belirli oranda düşürülerek bulaş riskinin ortadan kalkmasına olanak tanıyabilecek.

Hibrit eğitim sistemi, yeni dönemde pek çok öğrenciyi yakından ilgilendirecek.



HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda ‘hibrit eğitim’le ilgili şu detayları vermişti: “Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürüldü. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.