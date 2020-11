Her şey TDK'ya göre nasıl yazılır? Herşey ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır?

"Herşey / her şey" yazılışı en çok karıştırılar kelimeler arasında. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalanlar her şey kelimesinin doğru yazımı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından ulaşabilirler. Söz konusu TDK'dan yapılan açıklamaya göre; "herşey" kelimesi birleşik yazılmaz. Her şey kelimesi ayrı yazılacağını belirten Türk Dil Kurumu'ndan örnek cümleleri sizler için bu haberimiz üzerinde derledik...



Günümüzün en temel problemlerinden birisi yazım hatalarıdır. Günlük konuşmalarımızda veya sosyal medyada yazımı yanlış olan birçok kelimeye rastlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de "herşey" "her şey" nasıl yazılacağı ile ilgili...



HERŞEY / HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden hizmete sunduğu çevrimiçi sözlüğe göre her şey kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içinde yer alan örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. En sık hata yapılan bu sözcüğün yazımı konusunda kararsız kaldıysanız ayrıntıları hemen inceleyebilirsiniz.

HERŞEY TDK DOĞRU YAZIMI BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre her şey kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. TDK sözlük ile sorgulama yapan kişiler bu kelimeyi birleşik olarak yazdığında 'aranan kelime bulunamadı' uyarısı alacaktır.

Her şey (Doğru yazılış)



Herşey (Yanlış yazılış)



Her şey Cümle İçinde Kullanımı;

Her şey seninle birlikte çok daha güzel hale geldi. Doğru

Herşeyin üst üste gelmesi beni çok bunalttı. Yanlış

Bu gece her şeyi unutup eğlenmemize bakalım. Doğru

Neden her şey bu kadar aniden gelişti? Yanlış