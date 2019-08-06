Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları: 2019 Hemşirelik puanları nasıl?

Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları hemşire olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 2019 YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından tekrar taban puaları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Bilgisayar Mühendisliği 2019 üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzu veya YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla öğrenebiliyor. Yerleşemeyen öğrenciler Hemşirelik taban puanları ve sıralamalarını merak ediyor. 2019 Hemşirelik puanları nasıl? sorusunun yanıtı haberimizde..

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.