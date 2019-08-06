Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5335
  • 6,1901
  • 260.438
  • 99528.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları: 2019 Hemşirelik puanları nasıl?

Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları: 2019 Hemşirelik puanları nasıl?

Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları: 2019 Hemşirelik puanları nasıl"

Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları arama motorunda hızla aranmaya başladı. Üniversite sınavına giren adaylar 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirdi .Sonuçlar bugün erişime açıldı. Yerleşemeyen öğrenciler Hemşirelik taban puanları ve sıralamalarını merak ediyor. 2019 Hemşirelik puanları nasıl? sorusunun yanıtı haberimizde..

Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları hemşire olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. 2019 YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından tekrar taban puaları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Bilgisayar Mühendisliği 2019 üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzu veya YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla öğrenebiliyor. Yerleşemeyen öğrenciler Hemşirelik taban puanları ve sıralamalarını merak ediyor. 2019 Hemşirelik puanları nasıl? sorusunun yanıtı haberimizde..

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YILI HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
Ümit Erdim son haliyle korkuttu
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı!
Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
<p>Kurban Bayramı´nda artacak olan kırmızı et tüketimine karşı uyarılarda bulunan Beykent Üniversite

Kurban Bayramında Et Tüketirken Bunlara Dikkat Edin!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesine ait birçok fosil ortaya çıktı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'den yeni hamle! Ve başladı