Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması 2019! Hemşirelik taban puanları açıklandı mı?

Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması 2019 merak edilen taban puanları arasında yerini alıyor. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih yarışı da başlamış oldu. Bölümlere göre 2019 üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzu veya YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla öğrenebiliyor.Siz de hemşirelik taban puanları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması 2019'a haberimizden ulaşabilirsiniz..

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı Hemşirelik Fakültesi puanları henüz açıklanmaduı. 2018 yılının hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması ile bireyler fikir sahibi olmaya çalışıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.