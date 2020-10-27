Hazırbulunuşluk sınavı nedir, ne demek? Hazırbulunuşluk sınavı ne zaman yapılır?

Hazırbulunuşluk sınavı sayesinde öğrencilerin derse dair kazanımları ölçülür, eksik konular belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığı okullar açılmadan önce tüm okullarda hazırbulunuşluk sınavı yapılmasını istemektedir. Hazırbulunuşluk sınavı nedir?

HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazırbulunuşluk sınavı, okular açıldığı zaman ilk hafta yapılan sınav türüdür. Öğrencilere yaz tatili ödevi olarak verilen kitapların değerlendirmesini yapmak ve yeni döneme başlarken öğrenci bazında eksik konuları saptamaktır. Hazırbulunuşluk Sınavı zümre başkanları tarafından hazırlanır ve test/klasik olarak her öğretmen tarafından kendi ders saatinde yapılır. Sınav sonuçları ÖDB tarafından değerlendirilerek, raporlanır.

Örneğin, 12’nci sınıflara 11’inci sınıf müfredatı, 11’inci sınıflara 10’uncu sınıf ve 10’uncu sınıflara ise 9’uncu sınıf müfredatı soruluyor. İlköğretimden liseye kadar tüm okulların bütün sınıflarında uygulanan Hazır Bulunuşluk Sınavı’nın amacı öğrencilerin bir üst sınıfa hazır olup olmadığını tespit etmek olarak açıklanabilir.