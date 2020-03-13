Hakem Meslek Lisesi ne zaman açılıyor? Hakem Meslek Lisesi'ne nasıl girilir?

Hakem Meslek Lisesi açılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasını sağlayacak protokol imzalandı. Bakan Selçuk, milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerin, alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının proje dahilinde hedeflendiğinin altını çizdi.

HAKEM MESLEK LİSESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Hakem olmak isteyen öğrenciler, lisenin ne zaman açılacağını ve liseye kayıtların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesinde yapılacak müfredat değişikliği ile birlikte 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

HAKEM MESLEK LİSESİ'NE NASIL KAYIT YAPILIR?

MEB ile TFF'nin yapmış olduğu protokolün içeriği şöyle:

Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesinde yapılacak müfredat değişikliği ile birlikte 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

Öğrenciler, Hakem Meslek Lisesine özel yetenek sınavıyla alınacak.

Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.

Mevcut okul binasında fiziki olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.

Öğrenciler TFF'nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.

TFF, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.

TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.