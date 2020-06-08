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  3. Güney Afrika okullarında yeniden zil sesi çaldı
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:55 | Son Güncelleme:

Güney Afrika okullarında yeniden zil sesi çaldı

Güney Afrika okullarında yeniden zil sesi çaldı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika'da, ülke çapında eğitime yeniden başlandı.

Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının yüzde 95’inin hijyen standartlarını karşıladığını ve okullara koruyucu maske dağıtıldığını söyledi.

İlk olarak 7. ve 12. sınıfların derslere başlayacağını ifade eden Bakan Motshekga, salgın sırasında kapalı kalan yaklaşık 1600 okulun da bu dönemde yağmalandığını aktardı.

Okulların açılmasına ilişkin görüntüleri paylaşan ENCA televizyonunda, kampüse girmeden önce her öğrenci ve öğretmene ateş kontrolünün yapıldığı ve sosyal mesafe düzeninin korunduğu görüldü.

Afrika kıtasındaki tüm vakaların dörtte birinin görüldüğü Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 48 bin 285.

Şimdi kadar 998 kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülke, son haftalarda kademeli olarak normal hayata dönmeye çalışıyor.

AA

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