Güncel ÖSYM takvimi 2020: YKS, MSÜ, DGS sınavları ne zaman? İşte tarihler

YKS, TYT, MSÜ, DGS sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güncel ÖSYM takvimi yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, TYT, MSÜ, KPSS, DGS gibi sınavların başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde YKS ve MSÜ sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. İşte güncel ÖSYM takvimi haberimizde..

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GÜNCEL ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

ÖSYM güncel sınav takvimi şu şekilde:

YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT) 27 Haziran 2020 saat 10:15

YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT) 28 Haziran 2020 saat 10:15

YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 saat 15:45

(Başvurullar 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alındı)

DGS Dikey Geçiş Sınavı 2020-DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. (Başvuru tarihi ve sınav saati henüz açıklanmadı.)

MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2020-MSÜ 14 Haziran 2020 10:15

ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1 16 Ağustos 10:15

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 12 Eylül 2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 13 Eylül 2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020-EKPSS 11 Ekim 2020 10:15

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans 25 Ekim 2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020