GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? GİB gelir uzman yardımcılığı nedir, görevleri nelerdir?

Gelir uzman yardımcılğı ile ilgili yapılacak sınav Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.



GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.

GİB GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NEZAMAN?



Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR?

Gelir uzman yardımcısı, vergi dairelerindeki işleyişle ilgili incelemelerde bulunan, iyileştirmeler için tavsiyeler sunan ve bağlı bulunduğu departmanın görev tanımı çerçevesinde hizmet veren kamu personelidir.

GELİR UZMAN YARDIMCISININ GÖREV TANIMI NELERİ KAPSAR?

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Kurumunda çalışan gelir uzman yardımcısının sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Vergi uygulamaları hakkında incelemelerde bulunmak,

Çalıştığı kurum içerisinde ekonomik analizler yapmak,

Analiz sonuçlarını ve tavsiyeleri rapor halinde sorumlu olduğu birime iletmek,

Departman yöneticisi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek

GELİR UZMAN YARDIMCISI OLMAK İÇİN HANGİ EĞİTİMLERİ ALMAK GEREKİR?

Gelir uzman yardımcısı olmak için “Gelir Uzman Yardımcısı” yazılı ve sözlü sınavına girme şartı bulunmaktadır. Sınava girebilmek için, Devlet Gelir Uzman Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Söz konusu yönetmelikte yer alan şartlar ise şunlardır;

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya Hukuk bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak,

Uzman yardımcılığına giriş sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olarak başvuru için belirtilen notu almak,

Gelir Uzman Yardımcısı sınavından 100 üzerinden 70 puan almak,

Yazılı sınavda başarılı olmanın ardından mülakata çağrılmak.

GELİR UZMAN YARDIMCISININ NİTELİKLERİ NELERDİR?

Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,

Verileri aktarabilecek ve raporlayabilecek etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisi göstermek,

Yoğun stres altında çalışabilmek,

Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; görevini yerine getirmiş olmak, tecil ettirmek ya da muaf olmak.