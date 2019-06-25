Fen Liseleri taban puanı 2019! Fen Liseleri yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması

Fen liseleri taban puanı 2019, sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sayfası olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanması sonrasında en çok araştırılan konular arasına girdi. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen LGS sonuçları dün itibari ile açıklandı.Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek. Bugün de 2019 LGS yerleştirme kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Peki Fen Liselerinin taban puanları 2019 açıklandı mı? Fen Liseleri yüzdelik dilim sıralaması nasıl? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

FEN LİSELERİ TABAN PUANI 2019

Fen Liseleri taban puanı 2019 henüz belli olmadı.2019 LGS tercih kılavuzunun bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfası üzerinden yayımlanması bekleniyor. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.