e-YDS sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? e-YDS sınav sonucu sorgulama sayfası bugün araştırılan konular arasında bulunuyor. ÖSYM tarafından bugün 13:45'de e-YDS Almanca-Fransızca sınavı uygulanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor. e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte e-YDS sınav sonucu sorgulama..

e-YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

e-YDS sınav sonuçlarının aynı gün açıklanması bekleniyor. Adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor.

e-YDS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre e-YDS sınav türleri ve sınavların gerçekleştirileceği tarihler şöyle…

e-YDS 7: 29 Haziran 2019

e-YDS 8: 6 Temmuz 2019

e-YDS 9: 7 Temmuz 2019

E-YDS NEDİR?

Elektronik Yabancı Dil sınavıdır. YDS sınavının elektronik ortamda yapılmasıdır yani. Birçok yabancı dil sınavı elektronik ortamda yapılıyordu. ÖSYM'de YDS sınavını elektronik ortamda uygulama kararı kaldı.

ÖSYM'nin yaptığı sınavlar, sınav merkezlerinde yapılır. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı adaylara özel olarak sınav salonuna gelir. Adaylar, soruların cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıdına işaretler ve sınav sonunda soru ve cevap kağıtlarını sınav görevlisine teslim eder.

Elektronik ortamlarda yapılan sınavlarda ise adaylar, sınava bilgisayar ortamında girer. Sorular ya bilgisayar ekranında görüntülenir ya da adayların kulaklıklarına okunur. Adaylar cevapları kulaklıklarında bulunan mikrofona sesli olarak okur veya bilgisayarda ilgili alanda işaretler. Elektronik sınavlar genellikle yabancı dil sınavlarında tercih edilir. Bunun nedeni, adayların kelime telaffuzlarını, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmektir.

Elektronik ortamlarda sınava girecek adayların bilgisayar kullanma becerisine sahip olmaları gerekir. Sınav esnasında bilgisayar kullanımı konusunda kendilerine yardım edilmez.

ÖSYM 2014 Sonbahar YDS'den hemen sonra, bu sınavın bilgisayar tabanlı versiyonunu uygulamıştır. E-YDS adı verilen bu yeni sistem konsept olarak YDS ile birebir aynıdır. YDS'de olduğu gibi sınava girenlere 80 soru sorulmaktadır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. E-YDS sınavına yılda bir kez girebilirsiniz.

E-YDS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yabancı dilden sınava girmek isteyen adaylara bir ek sınav olanağı sunan E-YDS İngilizce ve Farsça dillerindeki sınav zamanı yaklaşıyor. E-YDS sınavının başvuru tarihleri 12.06.2019 ve 27.06.2019 tarihleri arasında. Sınav tarihi şu şekilde;

E-YDS İngilizce 6 Temmuz

E-YDS Arapça-Rusça 7 Temmuz

e-YDS başvuruları ne zaman? e-YDS sınav ücreti ne kadar?

e-YDS başvuruları ne zaman? e-YDS sınav ücreti ne kadar?

E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kurumun düzenlediği sınava katılmak isteyen kişiler 240 TL sınav ücreti ödeyecek. Ödemeler ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin “odeme.osym.gov.tr” adresine yapılacak. Katılacakları sınavı seçen kişiler online olarak 240 TL’lik ödeme işlemini gerçekleştirilebilecek.

E-YDS'NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak OSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresi ayrıca öğrenilmelidir.

E-YDS KAÇ KEZ YAPILIR?

e-YDS yıldan yıla farklı sayılarda gerçekleştirilmektedir (8-10 gibi). e-YDS, genellikle YDS'nin yapıldığı aylarda yapılmamaktadır. e-YDS sınavına açıklanan tüm sınav dönemlerinde girebilirsiniz. Bunun için herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

YDS NEDİR?

YDS'nin açılımı Yabancı Dil Sınavı'dır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede sadece iki defa yapılır. Sınav pazar günleri saat 10.00'da başlar ve 3 saat sürer. Sınavda 80 soru sorulmaktadır. Sınav ücreti olarakda 90 TL verilmektedir. ÖSYM'nin YDS kılavuzunda şu ifadelere yer verilmiştir: "İlgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri veya eşdeğerlikleri kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir."