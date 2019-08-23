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  3. e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır"

e-YDS sınav giriş belgesi 24 Ağustos Cumartesi günü sınava girecek adaylar tarafından aratılmaya başladı. e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) kılavuzu yayınlandı. Sınav 24 Ağustos Cumartesi günü saat 13:45’de başlayacak. 180 dakika uzunluğunda süreye sahip olan sınavda adaylara 80 soru sorulacak. Haberimiz içerisinden e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar e-YDS sınav giriş belgesi çıkartmak için harekete geçti. ÖSYM adayların 13:30’dan sonra sınava alınmayacakları konusunda uyarıda bulundu. 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakika süre tanınacak. Haberimiz içerisinden ÖSYM e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

24 Ağustos Cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgelerine ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden ulaşabilirsiniz

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez ancak, bu durumdaki adaylar (T.C. Kimlik Numarası veya Y.U. Numarası değişen adaylar), yeni kimlik numaraları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden daha önce edinmiş oldukları sınav/yerleştirme sonuçlarına ulaşabilirler.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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