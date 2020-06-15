Eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi? YKS için gerekli belgeler neler?

Eski kimlikle YKS’ye girme durumu ile ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığı, adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. YKS’ye girecek olan adaylar sınav yerlerini öğrendikten sonra gerekli belgeler için hazırlık aşamasına geçmiş bulunuyorlar. YKS için gerekli belgeler ve eski kimlikle sınava giriş durumuna ilişkin detaylar haberimizde…

ESKİ KİMLİKLE YKS’YE GİRİLİR Mİ?

Yeni kimlik kartı sistemine geçiş aşamasında kimlik kartının yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

“Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

YKS’ye girişte adayların yanında bulundurması gereken belgeler ÖSYM’nin resmi internet sitesinde açıklandı. Buna göre;

Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecek. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Tüm bunların dışında;

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Sınava girecek olan adaylar şeffaf olması kaydıyla yanlarında pet şişe su getirebilecekler. Kalem ve silgi gibi araçlar ise ÖSYM tarafından karşılanacak.