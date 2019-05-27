Erzurum'da 60 öğrenci Cambride sınavında ter döktü

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan ve öğrencilerin İngilizce seviyelerinin belirlendiği sınava ev sahipliği yaptı. Uluslararası Öğretmen Geliştirme Merkezi Direktörü Graeme Pollock'un koordine ettiği sınavda öğrenciler 3 aşamadan geçti. Uluslararası Öğretmen Geliştirme Merkezi görevlilerinin nezaretindeki sınavda öğrenciler önce yazma, okuma, dinleme ve konuşma aşamalarında ter döktü. Öğrenciler sınav salonlarında İngilizce seviyelerini tespit için sorulara cevap verirken, aileleri salonda bekledi. Yaklaşık 2 saat süren sınav sonrası öğrencilerin cevaplarını içeren dökümanlar hazırlandı. Cevap kağıtları, Cambridge Üniversitesi'ne gönderilecek. Uluslararası Öğretmen Geliştirme Merkezi Direktörü Graeme Pollock, Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde yapılan sınavın Doğu'da sadece Erzurum'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Cengizhan Akdağ, ilkokul öğrencilerinin İngilizcelerinin hangi seviyede olduğunun belirleneceğini belirtti. Akdağ, "Dünya genelinde birçok ülkede yapılan sınav Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu sınava Erzurum'daki ilkokulların 2, ortaokulların 7'nci sınıfına kadar öğrenciler girebiliyor. 3 aşamalı sınavdan geçen öğrencilerin evrakı İngiltere'ye gönderilecek. Orada yapılan değerlendirme sonunda sonuçlar bize bildirilecek. Çocuklar bu sayede İngilizce bilgilerinin uluslararası standartlarda hangi seviyede olduğunu öğrenecekler" diye konuştu.

Akdağ, sınavla bir amaçlarının da kış turizminin merkezi olan Erzurum'a gelen turistlere yardımcı olacak, onlara rehberlik edecek gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.



(DHA)