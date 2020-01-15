E-okul VBS giriş ekranı: E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) 2020 girişi ortalama hesaplama

E-okul VBS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) 2020 girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak’ta sona erecek. Yarıyıl tatili başlamadan önce öğrencilere karneleri verilecek. Karnelerin verilmesine kısa bir zaman kala veliler öğrencilerin son durumları ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorlar.

E-OKUL VBS NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL SİSTEMİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz;

- Devamsızlık

- Not Bilgisi

- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Performans Ödevi Sonuçları

- Haftalık Ders Programı

- Sınav Tarihleri

- Aldığı Belgeler

- Okuduğu Kitaplar

- Yıl Sonu Notları

- Davranış Notları

- Diploma notu

- Nakil Durumu

- Pansiyon Zaman Çizelgesi

- Pansiyon yemek Menüsü

- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi

- Pansiyon İzin Bilgileri