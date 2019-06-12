E-okul takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? E-okul karne sorgulama 2019!

Yurt genelinde bu hafta karnelerine kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrenci e-okul takdir teşekkür hesaplama işlemini araştırıyor. E- okula giriş nasıl yapılır? E-okul sistemi üzerinden takdir-teşekkür belgesi puanı nasıl hesaplanır? merak edilen konular arasında bulunuyor. E-okul veli bilgilendirme sistemiyle veliler ve öğrenciler, 14 Haziran karne gününü beklemeden ders notlarını görebiliyor ve takdir teşekkür hesaplamasında bulunabiliyor. Takdir - teşekkür hesaplama işleminde ders notu hesaplama işleminin yanı sıra devamsızlık durumları da öğrenebiliyor.

2007 yılında kurulan e-okul sistemi o zamandan beri öğrenci, öğretmen ve velilerin başucu kılavuzu halini aldı. MEB tarafından her sene güncellenen ve yeni özellik eklenen bu sistem içinde öğrenciye ait not bilgileri, devamsızlık bilgileri, nakil durumu, etkinlik bilgileri gibi detaylar bulunuyor.

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını ve başarı puanını görebiliyor.Takdir ve Teşekkür belgesi hesaplama işlemi E-Okul sistemi aracılığı ile yapılabiliyor.Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür.





E-OKUL KARNE SORGULAMA 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-Okul VBS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

- Devamsızlık durumu

- Sınav sonuçları

- Şube başarı ortalaması

- Karne notları

- Sınav tarihleri

- Aldığı belgeler

- Yıl sonu notları

- Haftalık ders programı

- Sınıf bilgileri

- Nakil durumu