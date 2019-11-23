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  3. e-Okul sistemi yenilendi, veliye 'bildirim' gidecek

e-Okul sistemi yenilendi, veliye 'bildirim' gidecek

e-Okul sistemi yenilendi, veliye 'bildirim' gidecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni yeniledi. Uygulamayla, öğrenci devamsızlıkları gibi bilgiler anında velilere ulaştırılacak. 

Türkiye genelinde 50 milyon mobil cihaza kurulu olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) E-Okul uygulaması yenilenen versiyonu hizmete girdi. Bakanlık tarafından tüm velilere ücretsiz olarak sunulan hizmet, bir öğrencinin okula kaydından başlayarak mezuniyetine kadar olan tüm sürece ilişkin bilgileri içeriyor. Mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor. Bakanlık, mobil uygulamayla velilerin öğrencilerinin durumlarını kolayca takip edebilmelerini ve öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını hedefliyor. 

DEVAMSIZLIKLAR AZALIR 

Yeniden tasarlanan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kullanıcı deneyiminin kalitesini artırmasının yanında Android veya iOS kullanıcılarının alışık oldukları platforma özgü kullanıcı arabirimi standartlarıyla donatıldı. Sistemde, yeni bir uygulama olarak velilere bildirim gönderme özelliği kazandırıldı. Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlanacak. Uygulamayla eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. 

TEK PLATFORMDA BİRLEŞTİ

MEB sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yaparak e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemler kullanıyor. Daha önce her bir sisteme farklı platformlardan giriş yapılırken bu yıl yapılan iyileştirmeyle MEB’in elektronik hizmetlerinin tamamına aynı platformdan ve tek bir şifreyle girilebilmesi sağlanmıştı. Ayrıca söz konusu platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifrelerinin de kullanabilmesine imkan tanınmıştı. 


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