Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları (e-YDS) açıklandı! ÖSYM e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları (e-YDS) açıklandı! ÖSYM e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları (e-YDS) açıklandı! ÖSYM e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama

e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren bireyler tarafından aratılıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM e-YDS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçları, 09 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Haberimiz içerisinden ÖSYM e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

e-YDS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce kişi tarafından aratılıyordu. 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar saat 18.30’dan itibaren ‘sonu.ösym.gov.tr’ adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebiliyorlar. İşte e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama sayfası…

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada: 09 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 09 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

ÖSYM E-YDS 2019 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YDS / E-YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

YDS / E-YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak OSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresi ayrıca öğrenilmelidir.

 

 


Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
Alina Boz'dan sevgilisine romantik kutlama
Şöhreti işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradı!
Neslihan Atagül'den eşi Kadir Doğulu'ya destek
Serenay Sarıkaya'yı ağlatan olay
<p>Ürgüp’te Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin alt katınd

Yavrusunu Kurtaran Ekiplerin Çalışmasını İzledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tam 200 kişi! Kaçamadılar

Söylentiler üzerine kazmaya başladılar... Kimse yaklaştırılmıyor!