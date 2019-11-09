Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları (e-YDS) açıklandı! ÖSYM e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama

e-YDS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce kişi tarafından aratılıyordu. 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/12 İngilizce) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar saat 18.30’dan itibaren ‘sonu.ösym.gov.tr’ adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebiliyorlar. İşte e-YDS 2019 sınav sonuçları sorgulama sayfası…

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada: 09 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 09 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

YDS / E-YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

YDS / E-YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak OSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresi ayrıca öğrenilmelidir.