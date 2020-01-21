EKYS 2020 başvuruları nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı (EKYS) sınavı ne zaman?

EKYS başvuruları için heyecan giderek artıyor. Müdür yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girmek isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. 22 Ocak’ta başlayan başvurular 31 Ocak’a kadar devam edecek.

EKYS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

EKYS başvuruları 22 Ocak tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 31 Ocak’a kadar yapabilecekler.

EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav, 15 Mart 2020 Pazar günü saat 10:15’de gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.

Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvurularını, 22-30 Ocak 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Geç başvuru günü, 13 Şubat 2020 tarihidir.

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin inter¬net adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, hafta içi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içinde alacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bi¬reysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaktır. Posta ve benzeri yolla başvuru alınmayacaktır.

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli olarak kabul edilecektir.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaktır. Adaylar başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını veya T.C. Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, imzalı-mühürlü-barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”ni yanlarında bulundurmaları zorunludur.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücre¬tini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak baş¬vurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.