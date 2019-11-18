EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli memur alımı (EKPSS) 2020 başvuru tarihleri açıklandı

“EKPSS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından yanıt buldu. EKPSS sınavı başvuruları ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar bu tarihleri öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden sınav ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.