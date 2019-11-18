Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7357
  • 6,3483
  • 269.794
  • 106773
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli memur alımı (EKPSS) 2020 başvuru tarihleri açıklandı

EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli memur alımı (EKPSS) 2020 başvuru tarihleri açıklandı

EKPSS ne zaman yapılacak" Engelli memur alımı (EKPSS) 2020 başvuru tarihleri açıklandı

EKPSS başvuru tarihleri, ÖSYM 2020 sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Memur olmak isteyen adaylar sınava büyük ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden 2020 sınav süreci ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

“EKPSS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından yanıt buldu. EKPSS sınavı başvuruları ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar bu tarihleri öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden sınav ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.


Seda Sayan'ın cesur kıyafeti Kıbrıs'a damga vurdu!
Cem Yılmaz ayrılık iddialarını böyle doğruladı
Pijamalarla evi terk etmiş! İşte ayrılığın perde arkası
'Keşke 10 yıl önce evlenseydik'
Burak Deniz ameliyat oldu
<p>Yıldız Kenter, 1928 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.</p> <p>Tiyatroya ilk adımını Ankara Çoc

Usta Oyuncu Yıldız Kenter Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖSYM 2020 sınav takvimi yayında! KPSS, DGS, ALES YKS ne zaman yapılacak?

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi