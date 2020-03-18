EKPSS ne zaman, ertelenecek mi? ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi!

EKPSS hakkında ÖSYM’den son durum açıklaması geldi. Türkiye’de Koronavirüs’e karşı önlemler arttırılmaya devam ediyor. Okullar, etkinlik ve gösterilerin geçici süreliğine durdurulmasının ardından sınavlarda iptal olacak mı sorusunu akıllara getirdi. EKPSS ne zaman, ertelenecek mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınav hakkından son dakika açıklaması yaptı. EKPSS hakkında son durum haberimizde.

EKPSS ERTELENECEK Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Halis Aygün, resmi twitter hesabından konu hakkında açıklama yaptı. 26 Nisan’da gerçekleştirilecek olan sınavın Koronavirüs sebebiyle erteleneceğini duyurdu.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir