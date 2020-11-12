EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı: EKPSS 2020 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

EKPSS 2020 için geri sayım başladı. 81 ilde yapılacak olan EKPSS giriş belgeleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. Testlerde toplamda 60 soru adaylara yöneltilecek. Sınav için başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS 2020 ne zaman, saat kaçta yapılacak? EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranı...

EKPSS 2020 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sınav 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

Sınav sonuçlarının 17.12.2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sınav yerleri açıklandı. İşte o açıklama:

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.