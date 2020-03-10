EKPSS geç başvuru tarihi 2020 ne zaman? EKPSS geç başvuru nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde

EKPSS geç başvuru tarihi 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. EKPSS başvuruları 24 Ocak - 12 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu tarihlerde başvurularını yapmamış olan adaylar geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

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EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından, EKPSS geç başvuru tarihleri 11-12 Mart 2020 olarak açıklandı. 11 Mart'ta başlayan süre 12 Mart'ta saat 23:59'da sona erecek. Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenecek.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Sınav merkezi tercihi olarak adres ili yazılacaktır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Adaylar, başvuru süresince (geç başvuru günü dâhil) https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan sınav merkezini tercih etmelidirler.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. EKPSS ile ilgili merak edilen diğer şartlar, Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanıyor:

1- EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

2- EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

3- EKPSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

4- EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınav ücreti : 120,00 tl (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 120,00 tl’dir. 35,00 tl aday tarafından 24 ocak-13 şubat 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır 85,00 tl ise aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacaktır.)

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti : 20,00 tl (bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.)