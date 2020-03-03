EKPSS geç başvuru ne zaman? EKPSS 2020 sınavı ne zaman? İşte yanıtı

EKPSS geç başvuru tarihleri merak ediliyor. EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu tarihlerde başvurularını gerçekleştirmeyenler geç başvuruların ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. EKPSS geç başvuru ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. EKPSS Başvuru Kılavuzunda yer alan bilgileri sizler için derledik. EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

2020 EKPSS geç başvuruları 11-12 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenecek.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar. EKPSS ile ilgili merak edilen diğer şartlar, Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu şekilde yanıtlanıyor:

1- EKPSS sınavına girebilmek için eğitim düzeyi şartı var mıdır?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

2- EKPSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

3- EKPSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.

4- EKPSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınav ücreti : 120,00 tl (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 120,00 tl’dir. 35,00 tl aday tarafından 24 ocak-13 şubat 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır 85,00 tl ise aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacaktır.)

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti : 20,00 tl (bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.)

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.