EKPSS ek başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM EKPSS 2020 ne zamana ertelendi?

EKPSS sınavı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından yapılan açıklamada EKPSS'nin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. Başvuru süreci de geçtiğimiz aylarda tamamlanan sınav için ek başvuru fırsatı geldi. Başvuru dönemini kaçıran adaylar ek başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayabilecekler.

EKPSS EK BAŞVURU NE ZAMAN?

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebileceklerdir.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, engel grubu bilgisi hariç diğer engel bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adayların (ENGEL BİLGİ FORMU’nun “Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler” ile “Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler” bilgi alanları), değişen engel bilgisine ilişkin dilekçelerini, 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, engel grubu bilgisinde (ENGEL BİLGİ FORMU’nun Engel Durumuna İlişkin Bilgiler’de “Sürekli Engel Grubu” ve “Özel Durumlar” bilgi alanları) değişiklik/düzeltme olan adayların ise 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden değişen engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinerek bu belgelerini, dilekçe ekinde 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denilmişti.

Sınav 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.