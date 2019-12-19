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  3. EKPSS branş sıralaması nedir? ÖSYM, EKPSS branş bazında sıralamaları güncelledi

EKPSS branş sıralaması nedir? ÖSYM, EKPSS branş bazında sıralamaları güncelledi

EKPSS branş sıralaması nedir" ÖSYM, EKPSS branş bazında sıralamaları güncelledi

EKPSS branş sıralamasının nasıl olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. EKPSS branş sıralaması nedir? 2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Detaylar haberimizde sizlerle.

EKPSS branş sıralaması ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

EKPSS BRANŞ SIRALAMALARI

2016-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-EKPSS) ve 2018-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS)  katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş sıralamalarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 10.12.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.


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