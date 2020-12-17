EKPSS branş bazında sıralamaları 2020 açıklandı mı? EKPSS branş sıralaması nedir?

EKPSS branş bazında sıralamalar, adayların başarı sıralamalarını bilmeleri açısından önem teşkil ediyor. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları az önce erişime açıldı. EKPSS branş bazında sıralamaları güncellendi mi? EKPSS branş sıralaması nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARI 2020 AÇIKLANDI MI?

EKPSS branş bazında sıralamaları henüz güncellenmedi. EKPSS branş bazında sıralamaları 2020 açıklanır açıklamaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EKPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 10.12.2019 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

EKPSS ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.