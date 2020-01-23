EKPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı! “EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?” sorularını aratan adaylar sınavla ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenmek istiyor. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak sınavın başvuruları 24 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında alınıyor. EKPSS başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 E-KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Sınavı EKPSS başvuruları 24 Ocak Cuma günü başlıyor. Başvuruları 12 Şubat tarihine kadar devam edecek. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan takvime göre sınav 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS sınav başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılıyor.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.