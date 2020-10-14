EKPSS 2020 için geri sayım sürüyor. Memur olmak isteyen engelli adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavına katılıyor. Aldıkları puan doğrultusunda tercihler yaparak, yerleştirme işlemleri tamamlanıyor. 2020 yılında yapılacak EKPSS geçtiğimiz haftalarda ertelenmişti. Sınavın yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM EKPSS sınav tarihi ve saati...

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denilmişti.

Sınav 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınavın saat 10:15'te başlaması bekleniyor.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.