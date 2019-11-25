EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? EKPSS atama ve tercih tarihleri açıklandı mı?

2020 EKPSS başvuru tarihleri merak ediliyor. EKPSS atama ve tercih tarihleri açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Engelli memur alımı başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Kura başvuru işlemleri ise 28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.