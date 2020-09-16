EKPSS 2020 ne zaman? EKPSS sınavı ne zamana ertelendi?

ÖSYM sınav takvimi yoğun ilgi görüyor. EKPSS sınavına katılmak isteyen adaylar sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerdeÖSYM tarafından 2020-EKPSS'nin Uygulanma Tarihine İlişkin Açıklama yapıldı. Açıklamada sınav tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. EKPSS sınavı ne zamana ertelendi?

EKPSS NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denildi.

Sınav için yeni bir tarih belirlenmedi. Sınav tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.