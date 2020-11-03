EKPSS 2020 ne zaman? EKPSS sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

EKPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava hazırlanan adaylar, EKPSS ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan EKPSS ileri bir tarihe ertelenmişti. ÖSYM tarafından EKPSS için yeni tarih Kasım ayının ortası olarak belirlendi. Peki, EKPSS 2020 ne zaman yapılacak?

EKPSS 2020 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır." denilmişti.

Sınav 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınavın saat 10:15'te başlaması bekleniyor.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

EKPSS giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından giriş belgelerinin yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

EKPSS için belirlenen sınav süresi dışında, engel durumuna göre ek süre verilebiliyor. Yayınlanan sınav süresi tablosu ise şu şekilde;

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.