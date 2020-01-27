EKPSS 2020 başvurusu nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvurularının nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenecek olan sınav 26 Nisan’da yapılacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınav ücreti : 120,00 tl (Sınav ücreti sınava girecek her bir aday için 120,00 tl’dir. 35,00 tl aday tarafından 24 ocak-13 şubat 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır 85,00 tl ise aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabına yatırılacaktır.)

Kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti : 20,00 tl (bu ücret, aday tarafından 28 nisan-13 mayıs 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.)

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Ocak-12 Şubat 2020, kura için 28 Nisan-12 Mayıs 2020) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 26 Nisan tarihinde yapılacak.