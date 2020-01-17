EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM EKPSS başvuru tarihlerini açıkladı..

EKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? sorusu sınava katılmak isteyen engelli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı. 2020 EKPSS başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Sınava katılım gösterecek olan adaylar EKPSS 2020 başvurularının ne zaman ve nasl yapılacağını araştırıyor. EKPSS 2020 başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.