EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS engelli memur alımı sınavı ne zaman? merak konusu oldu. Engelli adaylar EKPSS sınavına hangi tarihler aralığında başvuru yapacaklarını araştırıyor. EKPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. EKPSS 2020 başvuru tarihi haberimizde..

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.