EKPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! EKPSS engelli memur alımı ne zaman yapılacak?

“EKPSS başvuru tarihi ne zaman?” sorusu merak ediliyor. EKPSS başvuruları, ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Haberimiz içerisinden sınav ve kura başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.