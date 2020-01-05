EKPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! EKPSS engelli memur alımı ne zaman yapılacak?
EKPSS 2020 başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. EKPSS ne zaman yapılacak? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yoğun ilgi görüyor. Sınav 26 Nisan'da yapılacak. Adayların belirtilen tarihlerde sınava girecekler. Engelli memur alımı başvuru tarihleri haberimizde sizlerle.
“EKPSS başvuru tarihi ne zaman?” sorusu merak ediliyor. EKPSS başvuruları, ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılında 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Haberimiz içerisinden sınav ve kura başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz.
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EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.
EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav 26 Nisan'da yapılacak.
KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.