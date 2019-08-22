Ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite e –kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek. ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan ek tercih tarihleri ile ilgili açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.