Ek tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları osym.gov.tr'de açıklanacak

YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren adaylar heyecan süreci takip ediyorlar. Tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirme başvuruları belirtilen tarihlerde alındı. 11 Eylül’de başvuruların sona ermesinin ardından adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda sonuçların bir anca açıklanmasını istediklerini yazıyorlar. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili detaylar ve adayların yaptıkları yorumlar…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

İŞTE ADAYLARDAN YKS EK TERCİH YORUMLARI…