Ek tercih 2019 ne zaman başlıyor, açıklandı mı? YKS ek tercih kılavuzu yayında mı?

Ek tercih 2019 ne zaman başlıyor, açıklandı mı? sorusu üniversiteye henüz yerleşemeyen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans programına yerleşemeyerek açıkta kalan adaylar ek tercih araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Ek tercih 2019 ne zaman başlıyor, açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizi okuyabilir..

EK TERCİH 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihler konusunda da henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih takvimi de belli olacak. YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek kontenjan tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte YKS ek kontenjan ve taban puanları da açıklanacak.ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversiteler olmak üzere lisans ve ön lisans programlarından toplam 128 bin 508 kontenjan boş açıklamıştı.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 olarak açıklandı. Adayların belirtilen tarihler arasında söz konusu ücreti yatırmamaları durumunda ek yerleştirme için yaptıkları tercihler kabul edilmeyecek.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.