Ek tercih 2019 ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve kontenjanlar yayınlandı mı?

Ek tercih 2019 ne zaman başlayacak? sorusu üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler tarafındna arama motorunda araştırılıyor. Açıkta kalan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'nin açıklayacağı YKS tercih kılavuzu ve boş kontenjanlarda. Geçen sene YKS ek tercihleri ÖSYM tarafından üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından 14 - 20 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.Peki ek tercih 2019 ne zaman başlayacak, kılavuz ne zaman yayınlanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihler konusunda da henüz bir açıklama bulunmuyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih takvimi de belli olacak. YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek kontenjan tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte YKS ek kontenjan ve taban puanları da açıklanacak.

EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları gerekiyor. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.