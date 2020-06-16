EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman? Misyon Koruma Sınavı başvurusu ne zaman?

EGM Misyon Koruma Sınavı yoğun ilgi görüyor. Sınava katılamak isteyen adayların beklediği duyuru yayımlandı. MEB'de yer alan açıklamaya göre, Sınava, Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili komisyonlarınca, haklarında “KATILABİLİR” kararı verilerek sınava katılması “UYGUN GÖRÜLEN” ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı POL-NET sayfasında isim listesi yayımlanan adaylar, katılabilecek.

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EGM MİSYON KORUMA SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava katılacak aday KDV dâhil 135 (yüzotuzbeş) TL sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında yatıracaktır. Sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

EGM MİSYON KORUMA SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 26 Temmuz 2020 Pazar günü, saat 14.00'te gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgelerini, 20/07/2020 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden alabileceklerdir.

SINAV NEREDE YAPILACAK?

Sınav; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Adana, Samsun, Diyarbakır, Van il merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI

a) İnsan Hakları (% 10),

b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),

c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,

2. 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu,

3. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

7. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,

8. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,

9. 2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,

10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

12. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

13. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

14. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%10),

d) Protokol Bilgisi (% 10),

e) Silah Bilgisi (% 20),

f) Güncel ve Kültürel Konular (% 10),

g) Yabancı Dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) (%10)