Eğitim uzmanı açıkladı! Yeni eğitim sisteminde nelere dikkat edilmeli?

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Eğitim Uzmanı Burçak Özel, eğitim sisteminde bu sene başlayacak olan ara tatil uygulamasının öğrencilere nefes alacak bir süreç tanıyacağını vurguladı. Özel, “Öğrencilerin sene boyunca düştüğü iki dönem var. Bunlar; kasım ve nisan aylardır. Bu tarihlerin arasında ara tatilin verilmesi motivasyonun sürdürülmesi için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Uzun yaz tatilinden sonra öğrencilerin ilk haftalarda okula adaptasyon sorunu yaşayabileceğini belirten Burçak Özel, “Uzun yaz tatili öğrencileri rehavete sokabiliyor. Okullar başlamadan evvel aileler çocuklarını sabah erken kaldırmaya, akşam erken yatırmaya alıştırmalılar. Ara tatillerin olması öğrenciler için bir moral oldu. Çünkü dönemler çok uzun oluyordu, öğrencilerde yorgunluğun arttığı zamanlarda ara tatillerin yapılacak olması, öğrencilere nefes alacak bir süreç tanıyacak.” dedi.

“EĞİTİM SİSTEMİNDE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER ÖĞRENCİ ODAKLI”

Eğitim sisteminde yapılan iyileştirmelerin öğrenci odaklı olduğunu ifade eden Özel, “Öğrencilerin sene boyunca düştüğü iki dönem var. Bunlar; kasım ve nisan aylardır. Bu tarihlerin arasında ara tatilin verilmesi motivasyonun sürdürülmesi için çok önemli. Ailelerin tatil dönemlerinde ‘aman boş geçmesin ders aldıralım’ yaklaşımları olabiliyor, fakat öğrencilerin nefes alabileceği zaman unutulmamalı. Çocukları ders ya da kurslarla boğmamak gerekiyor. Yapabilecekleri ve ilgilenebilecekleri aktiviteleri yapsınlar, bunlar gelişimleri açısından çok önemli.” şeklinde konuştu.

“YENİ SİSTEM ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda önemli çalışmaları olduğunu belirten Özel, “Yeni sistemle beraber öğrenci portföyleri hem de öğrencilerin yetenek ve yatkınlığını ortaya çıkartılacak. Bu yüzden veliler mutlaka okula görüşmeli, öğretmenlerle iletişim halinde olmalı. Öğrencinin neye yatkınlığı varsa o alana yönlendirilmeli, bu çocuğun gelişimi açısından da son derece önemli.”

“ÖĞRENCİLER DÜZENLİ TEKRAR YAPMALI”

Düzenli çalışan öğrencilerin başarılı öğrenciler olduğunu söyleyen Özel, “Dönemin başından beri düzenli ders çalışan öğrenciler daha yüksek performans sağlıyorlar. İlkokul seviyelerindeki öğrenciler 20 dakika, ortaokul seviyelerindekiler 40 dakika ve lisede okuyan öğrenciler ise 50 dakika günlük düzenli çalışmalılar, bu çalışmanın yararını görecekler. Hem konular birikmemiş olacak hem de bilgileri düzenli elde ederek bir sonraki gün veya haftaya öğrenmiş olarak gelecekler.” diyerek sözlerini sonlandırdı.