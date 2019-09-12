Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? İşte öğretmen kırtasiye yardımı yapılacak tarih..

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? sorusu arama moturunda yoğun olarak aranıyor. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapıldı. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek. Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? merak ediliyor. İşte kırtasiye yardımı yapılacak tarih..

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenmeye başladı.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ 2019 NE KADAR?



Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.

Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

(2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1180 TL olarak ödenecek)

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NEDİR?

Öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere (okulların açıldığı eylül ayı içerisinde) öğretmenlere eğitim – öğretim yılı için verilen yardıma 'hazırlık ödeneği' yada 'eğitim ödeneği' deniyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. Maddesine göre bu ödenek “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Bu ödenekten yukarıda sayılanların dışında kalan eğitim emekçileri ( hizmetli, memur) yararlanamamaktadır.