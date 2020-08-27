Eğitim ödeneği me zaman yatacak? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek?

Öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda bir kere eğitim ödeneği veriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine sayılı gün kala, öğretmenler de hazırlıklarını tamamlıyorlar. Eğitim ödeneği yatacak mı? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek? gibi soruların yanıtları tüm eğitimciler tarafından merak konusu oldu.



EĞİTİM ÖDENEĞİ YATACAK MI?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen eğitime hazırlık ödeneği, fiilen görevde olmayıp yeni dönemde göreve başlayacak öğretmenlere ödenecek.

ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla 1.210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.

Ödemeler ise il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek olsa da bu yıl Eylül ayının ilk haftasında tüm okullardaki öğretmenlere Eğitim Ödeneği - kırtasiye yardımı ödemelerinin yapılması beklenmektedir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.