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  3. Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:14 | Son Güncelleme:

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak" Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek"

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yılda bir kere eğitim ödeneği veriyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin bugün uzaktan eğitimle başlaması ile birlikte Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Uzaktan eğitim bugün itibariyle başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemin başlaması ile birlikte dönem içerisindeki eksiklerini gidermek isteyen eğitimciler hazırlıklarını tamamlayacaklar. Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne kadar verilecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen eğitime hazırlık ödeneği, fiilen görevde olmayıp yeni dönemde göreve başlayacak öğretmenlere ödenecek.

Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Eylül ayının ilk haftalarında öğretmenlere eğitim ödeneği verilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla 1.210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.

Ödemeler ise il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek olsa da bu yıl Eylül ayının ilk haftasında tüm okullardaki öğretmenlere Eğitim Ödeneği - kırtasiye yardımı ödemelerinin yapılması beklenmektedir

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

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