EBA ücretsiz internet başvurusu nereden yapılır? EBA için internet nasıl alınır? İşte detaylar...

EBA için internet nasıl alınır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Uzaktan eğitimin ikinci haftasında EBA TV kullanan öğrenciler ve dolayısıyla veliler ücretsiz internet başvurusu bilgilerini merak ediyor. Bazı internet operatörleri MEB ile ortaklaşa çalışarak ücretsiz internet sağlama kararı aldı. Detaylar haberimizde…

EBA ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU

TÜRK TELEKOM 8 GB DESTEĞİ

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade vurgulayarak, EBA TV’nin MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunu da belirtti. Kıraç, EBA kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha arttırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını söyledi. Sistem için internet tanımlamalarına ise başlanıldığı bildirildi.

Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

VODAFONE 6 GB FIRSATI

Vodafone, mart ayı sonuna kadar EBA içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacağını bildirdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.

TURKCELL ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip, mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.