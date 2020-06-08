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  3. EBA TV Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. sitesi oldu
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:02 | Son Güncelleme:

EBA TV Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. sitesi oldu

EBA TV Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. sitesi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada EBA TV 23 Mart'tan bu yana Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi sürecinde atağa geçerek 1 hafta gibi kısa bir sürede kurduğu EBA TV 23 Mart'tan bu yana Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada EBA TV kurulduğu 23 Mart tarihinden bu yana kaydettiği başarıların altı çizildi. Toplamda 2.753.847.548 (2,7 milyar) kez tıklanan EBA TV, bu sayede Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 11. web sitesi oldu.

Hızlı ve kaliteli altyapısı ile uluslararası eğitim camiasında da dikkat çekmeyi başaran EBA TV, dünyada en çok tıklanan 6. eğitim sitesi olmayı başardı.

Ulaşılabilir olma özelliği sayesinde öğrencilere kolaylık sağlayan EBA TV, 18.5 milyon kez indirildi.

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