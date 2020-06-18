EBA Tv ne zaman bitecek? EBA uzaktan eğitim yarın bitiyor mu?

Koronavirüs salgını nedeni ile eğitimlerine evde devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan EBA Tv'nin ne zaman biteceği merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda bu dönemde okulların açılmayacağı ve yeni eğitimin Eylül ayında başlayacağı açıklanmıştı. Uzaktan eğitime kaldıkları yerden devam eden öğrenciler EBA Tv ne zaman bitecek, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen o tarih...

EBA TV NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimin 19 Haziran'da biteceğini açıkladı. Buna göre EBA uzaktan eğitim yarın sona eriyor.

Ziya Selçuk, Bakanlığın dijital eğitim platformu EBA'nın uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'tan 5 Haziran'a kadar 2 milyar 800 milyon kez tıklandığına işaret ederek "Dünyada tüm eğitim siteleri için üçüncü sıradayız. Hem televizyonda hem internet ortamında yaz boyunca çalışmalarımız olacak. Yaz döneminde akademik kısmı biraz azaltılmak kaydıyla sadece ders olmayacak. Hatta dersler kısmen azaltılacak. Tasarım beceri atölyeleriyle ilgili kuşaklar olacak. Öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi yapılacak. Okuma yazma konusunda da bir destek paketimiz olacak." açıklamalarında bulundu.

EBA TV 19 HAZİRAN DERS PROGRAMI

09:00 TÜRKÇE-1 Etkinlik

09:30 HAYAT BİLGİSİ-1 Yıl Sonu Kapanış Dersi

10:00 İNGİLİZCE-2 General Revision

10:30 HAYAT BİLGİSİ-2 Yıl Sonu Kapanış Dersi

11:00 İNGİLİZCE-3 Nature 5

11:30 TÜRKÇE-3 Yıl Sonu Kapanış Dersi

12:00 SOSYAL BİLGİLER-4 Küresel Bağlantılar-Genel Tekrar ve Değerlendirme Çalışması

12:30 FEN BİLİMLERİ-4 Yıl Sonu Kapanış Dersi

13:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Sorular-Alıştırmalar

13:30 TÜRKÇE Noktalama İşaretleri

14:00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Etkinlik

14:30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Yıl Sonu Kapanış Dersi

15:00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) General Revision

15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Yıl Sonu Kapanış Dersi

16:00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Nature 5

16:30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Yıl Sonu Kapanış Dersi

17:00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Küresel Bağlantılar-Genel Tekrar ve Değerlendirme Çalışması

17:30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yıl Sonu Kapanış Dersi

18:00 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sorular-Alıştırmalar

18:30 TÜRKÇE (Tekrar) Noktalama İşaretleri

21:00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN