EBA Tv lise frekans ayarlama: EBA Tv lise dersleri nereden izlenir?

EBA Tv lise frekansları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün corona virüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim dönemi başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA tv üzerinden derslerini takip edebilecek. Hangi dersin hangi saat aralıklarında yapılacağı yine EBA'nın internet sayfasında yayınlandı. Henüz frekansları ayarlamayanlar bu işlemi nasıl yapacaklarını merak ediyor. İşte EBA Tv lise frekans ayarlama işlemleri..

EBA TV LİSE FREKANS AYARLAMA

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

UZAKTAN EĞİTİM LİSE HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.

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