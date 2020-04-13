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  3. EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? EBA lise canlı yayın izleme linki

EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? EBA lise canlı yayın izleme linki

EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir" EBA lise canlı yayın izleme linki

EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bugün itibari ile sınava hazırlanan orta son sınıf ve lise son sınıf öğrenciler için canlı sınıf uygulaması başladı. Binlerce öğrenci EBA canlı yayın izlemek için arama yapıyor. EBA lise canlı yayın izleme linki haberimizde..

EBA lise canlı yayın izleme linki, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya ilişkin simülasyon videosu ile teknik detayların uzman anlatımıyla verildiği bilgilendirme videoları basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

EBA TV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV LİSE CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Canlı dersler saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümününde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Canlı Dersim Var mı? butonuna da tıklayarak sonucu görebilirsiniz.

Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapılıyor. Sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılması planlanıyor.

EBA CANLI DERS SİMİLASYONU İÇİN TIKLAYIN

EBA LİSE DERSLERİ 


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