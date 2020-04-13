EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? EBA lise canlı yayın izleme linki

EBA lise canlı yayın izleme linki, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EBA Tv lise canlı yayın nasıl izlenir? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya ilişkin simülasyon videosu ile teknik detayların uzman anlatımıyla verildiği bilgilendirme videoları basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

EBA TV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV LİSE CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Canlı dersler saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümününde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca "Canlı Dersim Var mı? butonuna da tıklayarak sonucu görebilirsiniz.

Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapılıyor. Sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılması planlanıyor.

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